شاهد.. حي أول الزقازيق يرفع أثار حريق شارع البوستة

قام رجال حي أول الزقازيق برئاسة "محمد عمران" نائب رئيس الحي ،منذ قليل، برفع أثار الحريق والذي أندلع في الساعات الأولي من صباح اليوم بشارع البوستة بمدينة الزقازيق وذلك بمشاركة رجال تحسين البيئة وموظفين قسم الاشغالات بالحى وقسم الازالة وعمال تحسين البيئة.



وكشفت المعاينة الأولية للحريق الذي أندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد المولات التجارية، وامتد إلى بعض المحلات الصغيرة بشارع البوستة بمدينة الزقازيق، أن ماسا كهربائيا هو السبب.



فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على الحريق حيث تم الدفع بـ 10 سيارات، والتهمت النيران عددا كبيرا من المنتجات بمول تجاري بشارع "البوستة" وأصيب عدد من المواطنين باختناقات وتم إسعافهم.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المولات التجارية بمنطقة "شارع البوستة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.



جرى إسعاف بعض المصابين بمحيط الحريق، فيما تم نقل باقي المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب حدوثه ونسبة الخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.