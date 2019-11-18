اخبار التعليم .. بعد تداول صور لطالبات ينظفن مدرستهن | تعليم أسيوط تحيل المسئولين للتحقيق.. رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض دكان الفرحة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
جامعة أسوان تشارك فى احتفالات جامعة لشبونة بقناة السويس.. صور
رىيس جامعة عين شمس: معرض دكان الفرحة يضم ربع مليون قطعة ملابس
متطوعة بمعرض دكان الفرحة: أتمنى تنظيمه بكافة الجامعات المصرية
صندوق تحيا مصر: دكان الفرحة مبادرة تهدف لإسعاد طلاب الجامعات
رئيس بنك الكساء المصري يكشف عن مصدر ملابس معرض دكان الفرحة
التعليم تنظم ندوة تثقيفية عن الدور المحوري لقواتنا المسلحة
بعد تداول صور لطالبات ينظفن مدرستهن | تعليم أسيوط تحيل المسئولين للتحقيق | شاهد
وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
جامعة أسوان تشارك فى احتفالات جامعة لشبونة بقناة السويس.. صور
رىيس جامعة عين شمس: معرض دكان الفرحة يضم ربع مليون قطعة ملابس
متطوعة بمعرض دكان الفرحة: أتمنى تنظيمه بكافة الجامعات المصرية
صندوق تحيا مصر: دكان الفرحة مبادرة تهدف لإسعاد طلاب الجامعات
رئيس بنك الكساء المصري يكشف عن مصدر ملابس معرض دكان الفرحة
التعليم تنظم ندوة تثقيفية عن الدور المحوري لقواتنا المسلحة
بعد تداول صور لطالبات ينظفن مدرستهن | تعليم أسيوط تحيل المسئولين للتحقيق | شاهد