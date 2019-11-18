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تعليم

اخبار التعليم .. بعد تداول صور لطالبات ينظفن مدرستهن | تعليم أسيوط تحيل المسئولين للتحقيق.. رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض دكان الفرحة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:02 م
قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:

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