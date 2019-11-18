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رياضة

كوكاكولا يستعد لجمهورية شبين بقوة ومعنويات مرتفعة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
يواصل الفريق الاول لكوكاكولا بقياده ممدوح عبد الحى المدير الفنى تدريباته اليومية على ملعب الفريق باكاديمية الشرطة بالعباسية استعدادا لخوض مباراته المقبلة مع جمهورية شبين بنفس الملعب 28 نوفمبر الجارى ضمن مواجهات الاسبوع الخامس من المجموعة الثانية للممتاز ب

وشهدت تدريبات الفريق قوة وجدية بعد ارتفاع الحالة المعنوية للفريق عقب الفوز على المريخ البورسعيدى فى الجولة الماضية على ارض الاخير بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد ان كان كوكاكولا خاسرا فى الشوط الاول بهدف للاشئ

وعقد المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى جلسة مع اللاعبين اكد لهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة والتركيز فى مباراة جمهورية شبين وان الدورى لازال طويلا مؤكدا على اهمية استغلال فوز الفريق على المريخ فى المباراة الماضية لتكون حافزا للفريق فى مشوار الدورى

واضاف رئيس النادى للاعبين انه يثق ثقة كبيرة فى جميع اللاعبين والجهاز الفنى فى مواصلة النتائج المتميزة وتحقيق اهداف وطموحات النادى فى المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز مضيفا ان مجلس الادارة لم يبخل على الفريق فى أى شئ منذ انطلاق بداية فترة الاعداد
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