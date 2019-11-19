حافظ أبو سعدة لـ صدى البلد: مصر التزمت في توصيتها أمام المجلس الدولي ..60 دولة أشادت بالتقرير أثناء الاستعراض..والوفد نجح في الرد على التقارير المغلوطة التي روجتها جماعة الإخوان الإرهابية

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية، أن الوفد المصري نجح في جنيف في الرد على التقارير المغلوطة التي كانت تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية.





وأشار حافظ أبو سعدة في حوار مع "صدى البلد" عن أهم الأسباب في نجاح الوفد المصري في الأمم المتحدة أثناء الاستعراض الدوري الشامل بالإضافة إلى نشاط المنظمة خلال الدورة الـ34 بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان ..والى نص الحوار:





* كيف ترى تقرير مصر الذي تم عرضه في المراجعة الدورية الشاملة بجنيف؟





- تقرير مصر الذى تم عرضه اتسم بالموضوعية والدقة وتضمن رصد لما تم تنفيذه من التوصيات التي سبق والتزمت به مصر عام 2014 التي كانت 224 توصية تمت قبولها من مصر بشكل كلى وحوالي 25 توصية بشكل جزئي وطبعا كانت أهمها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا المرأة وتصاعد نسبة مشاركة النساء السياسية فى الحكومة والمجالس المنتخبة بالإضافة الي تعديل قانون الجمعيات الاهلية كما اشار التقرير الى الظروف التي واجهتها مصر وصعوبات مثل تهديدات الارهاب وشح الموارد الا انه كانت هناك ارادة للاستجابة للتوصيات لذلك.





* كيف قرأت إشادة الدول بتقرير مصر وما تم من توصيات؟





- رحبت أغلب الدول بالتزام مصر بتقديم التقرير واشادة حوالي 60 دولة بالملف المصرى وبلغت التوصيات التي تلقتها مصر 372 توصية شملت كل أوجه حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.





كما تناولت قضايا الغاء عقوبة الإعدام أو وقف تنفيذها والحبس الاحتياطي طويل المدة والتعذيب وحرية التعبير والاختفاء القسرى ومواجهة العنف ضد المرأة وزواج الفتيات الصغيرات.









* ما رأيك في محاولات الجماعة الإرهابية تشويه صورة مصر خارجيا؟





- الاخوان كانوا موجوين بالفعل وقاموا بانشطة مختلقة داخل الامم المتحدة وخارجها حيث عقدت ثلاث فعاليات جانبيه وقاموا بعمل لوبي مع ممثلي الدول ومؤتمر صحفي فى نادى الصحافة السويسرى ووقفة امام المجلس لكن كان هناك ايضا نشاط لمنظمات لحقوق الانسان عقدوا حوالي 6 ندوات حول التقرير الدورى الشامل كما ان المنظمات القادمة من مصر تعمل وتتحدث حول قضايا حقوقية بينما كانت المنظمات الاخوانية تتناول الشأن السياسي المصرى.





* إلي أي مدى ترى نتائج الدورة الـ ٣٤ بشأن حالة حقوق الإنسان ف مصر؟





- أعتقد ان التقرير الرسمي اعطى انطباعا بتوافر إرادة سياسية لتحسين سجل حقوق الإنسان ويمكن اعتبار التوصيات التي سيتم قبولها اساس لخطة قومية لحقوق الانسان للخمس سنوات القادمة تشارك فيها المنظمات الحقوقية والمجالس القومية لحقوق الانسان والمرأة والامومة والطفولة والمعاقين من أجل تطوير ملفات حقوق الانسان الهامة من أجل المواطن المصرى.





* ماهي أهم الموضوعات التي تناولتها المنظمة خلال الدورة الـ34؟



