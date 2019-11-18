تشييع جثمان شهيد الواجب بالدقهلية بحضورالمحافظ.. صور

شيع أهالى قرية كفر سنجاب والقرى المجاورة بتمى الأمديد بالدقهلية جثمان الشهيد مجند أحمد السيد سالم 22 عاما، وسط مظاهرة تندد بالارهاب ومموليه.



وشارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية فى تشييع جثمان الشهيد، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في سيناء، وقدم واجب العزاء في دار المناسبات بمسقط رأسه.



وقال محافظ الدقهلية: "إننا نعزي أنفسنا وأهلنا في وفاة شهيد القوات المسلحة التي تقدم الشهداء فداء لوطن ولشعب، ولن نتخلى عن الدفاع عن الوطن ولن نترك دم الشهداء يذهب هباء وسنقتص من المجرمين"، وأكد أن الجماعات الإرهابية والقوى الظلامية لن تنال منا ولن تعوق مسيرة النهضة والتنمية التي بدأها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقدم شاروبيم العزاء لأسرة الشهيد، وأكد لهم ولأهل القرية، أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للإرهابيين الذي لا وطن ولادين لهم.



ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة تمي الأمديد باتخاذ الإجراءات اللازمة لاطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر سنجاب الإعدادية تخليدا لذكراه التي لن ننساها، اننا جميعا نقدر كل أسرة مصرية أصيلة قدمت زهرة من الزهور الشابة فداءا للوطن ولا ننسى ابناءنا الشهداء الذين راحوا في سبيل الدفاع عن وطننا الغالي.



