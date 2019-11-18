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أخبار العالم

بعد ساعات من تعيين سفير جديد.. لقاء بحرينى كويتى رفيع المستوى

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:42 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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مـــيـــــس رضـــــا
استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بمكتبه بالديوان الملكي فى البحرين اليوم، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة.

وخلال اللقاء، أشاد آل خليفة بما يربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت من علاقات راسخة تعكس عمق التعاون الوثيق الذي يحظى برعاية كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بهدف تحقيق كل ما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

وأعرب وزير الديوان الملكي عن أطيب تمنياته للسفير الكويتي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في دعم وتعزيز الروابط المتميزة والتنسيق الثنائي في كافة المجالات.
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