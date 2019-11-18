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مرأة

أيهما أفضل.. 6 فروق بين الأظافر الاكريليك والجل.. تعرفي عليها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:02 م
الفروق بين الأظافر
الفروق بين الأظافر الأكليرك والجل
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حياة عبد العزيز
تهتم الفتيات بأظافرهن فتلجأ لبعض الطرق التجميلية، فهناك أنواع مثل الاكريليك والجل، ولكن لا تعلم ما الفروقات بينها، فتعرف على الفروق بين الاظافر الجل والاكريليك وفقا لبرنامج هي وبس.

الأظافر الاكريليك:

- تركيب أظافر ثم يوضع عليه بودر باللون المناسب لبشرتك مع مادة الاكريليكللتثبيت.
- يكون الاكريليكعلى مساحة الأظافر الطبيعية الموجودة ليكون الشكل مناسب.
- يتميز الاكريليكبأن المواد المستخدمة متماسكة لا تتلف بسهولة.
- يوضع عليه أي نوع من طلاء الأظافر.
- استخدام اليد بسهوله في تنظيف المنزل أو غسل الصحون دون كسر الأظافر.
- يستخدم الاكريليكفي حالة عدم وجود أظافر أو تآكلها.

الأظافر الجل:

- تتميز الأظافر الجل باستخدام مواد طبيعية.
- يستخدم في حالة وجود الأظافر الأساسية وليس عدم وجودها مثل الاكليرك.
- عند استخدام الأظافر الجل يجب تجنب غسل الصحون أو تنظيف المنزل.
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