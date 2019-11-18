افتتاح كاتدرائيتي مار جرجس والملاك ميخائيل بسمالوط.. صور

تستعد مطرانية سمالوط برئاسة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط لتدشين كاتدرائيتي مار جرجس والملاك ميخائيل واللتين تم افتتاحهما بعد عمليات التجديد والتطوير وزيادة مساحتهما بإقامة أول قداس بهما بعد نهاية الأعمال وسط حضور وفرحة كبيرة من الأقباط.



وأقام الأنبا بفنوتيوس مطران سما لوط قداس إلهيا احتفالا بافتتاح كاتدرائية مار جرجس بمنطقة سمالوط البلد بعد تجديدها وتوسعتها علي مساحة ١٧٠٠ متر مربع والتي تتضمن مبني الخدمات وكنيستين ومسرح وفصول تربية كنسية.



كما تم تنظيم احتفالا بكاتدرائية الملاك ميخائيل بقرية العمودين والتي تم تطويرها وتوسعتها علي مساحة ١٧٠٠ متر وبها مبنى خدمات قبل وسط فرحة كبيرة من الشعب وعبر الاقباط خلال الاحتفالية عن فرحتهم بافتتاح التوسعات والتطوير الجديد للمباني الكنسية.



وفي سياق متصل واصلت قري منهري بأبوقرقاص ، ودير أبو حنس والبياضية وعزبة الملكية الشرقية بملوي احتفالاتهم بذكرى استشهاد القديس مار جرجس الروماني من خلال عدد من المسيرات والقداسات بكنائس تلك القري ، حيث انطلقت بعض المسيرات بذكري الشهيد والملقب بأمير الشهداء في شوارع القري حاملين صور مارجرجس.

