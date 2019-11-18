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تعليم

ربع مليون قطعة ملابس في معرض دكان الفرحة بجامعة عين شمس

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
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كريم ناصر
افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، ود. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس معرض ملابس " دكان الفرحة " ، بحضور أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، والثقافة بالبرلمان، ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس شادى سالم مدير المشروعات و المقدم تامر عبد الفتاح القائم بعمل مدير الصندوق ومحمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن تقديره لمبادرة صندوق تحيا مصر لخدمة طلاب جامعة عين شمس ، حيث توفر المبادرة ربع مليون قطعة ملابس و شنط و أحذية جديدة من أفضل و أجود الماركات .

وأكد أن الجامعة خاطبت كل الكليات لحصر أعداد الطلاب المستهدفين بالإضافة لطلاب و طالبات المدن الجامعية ، حيث يتوقع إستفادة ١٠ آلاف طالب و طالبة من المعروضات و التي تتاح للجميع مجانًا وبلا أي مقابل.

وأضاف عبد الفتاح سعود أن المعرض يستمر فى استقبال الطلاب يوميًا حتى الخميس القادم ويستفيد منه قرابة عشر الاف طالب وطالبة من بينهم ٤٥٠٠ من طلاب المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن لدينا قاعدة بيانات بالطلاب المستحقين للدعم من خلال صندوق التكافل الإجتماعي بالجامعة.

وأشاد بجهود صندوق تحيا مصر والخدمات المميزة التى يقدمها الصندوق في مختلف المجالات.

كما أشار محمد مختار، المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن "دكان الفرحة" واحده من المبادرات التي يقدمها الصندوق، والتي تهدف لتوفير خدمات مميزة وبصورة كريمة لجميع فئات المجتمع و خاصة الشباب وستقام المبادرة فى العديد من الجامعات.
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