صبري فواز في حوار مع صدى البلد: أتمتع بموهبة الغناء والرقص.. المسلسلات متعددة الأجزاء لم تؤثر على نسب المشاهدة

الفنان صبرى فواز لـ صدى البلد:

بنتي صبا موهوبة.. ولا أمانع دخولها المجال الفني بشرط

ردود فعل الجمهور على شخصيتى فى قيد عائلي فاقت توقعاتي





ردود أفعال قوية حققها النجم صبري فواز علي مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض وحقق نجاحا جماهيريا ، تحدث صبري لصدي البلد عن كواليس العمل والجديد الفترة المقبلة.





قال الفنان صبري فواز، إنه سعيد برود الأفعال التي وصلت إليه عن دوره في مسلسل " قيد عائلي " الذي عرض الفترة الماضية وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.





وقال صبري فواز: في البداية كنت أشعر بحالة من القلق بسبب أن الشخصية التي جسدتها ضمن دوري في مسلسل " قيد عائلي " شريرة ".





تابع صبري فواز: شخصية سعيد كانت مركبة ولم أتوقع مدي تأثيرها علي الجمهور والذي فاق توقعاتي، لم أقلق نهائيا من تقديم هذه النوعية من الأدوار بل أن الفنان عليه أن يقدم كل الأدوار وخاصة التي تعتمد علي التمثيل بشكل أكبر وتقديم الجديد للجمهور وهذا أهم ما يجذبني للدور .





وأشار النجم صبري فواز، إلى أن فكرة تقديم مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض على جزئين لم تؤثر علي نسبة المشاهدة.





وتابع صبري فواز: المسلسل حقق نسب مشاهدة عالية وكانت معظم حلقاته تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي ، أيضا الجزء الثاني من المسلسل حقق نجاحا غير متوقع وأريد أن أوضح لكي أمرا هاما الجمهور كان ينتظر الحلقات بسبب التشويق الذي أعتمد عليه العمل في كل نهاية حلقة.





وأضاف الفنان صبري فواز، أن هناك أدوارا كثيرة يتمنى أن يقدمها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المخرجين يركزون على أدوار معينة.





وتابع": "هناك أعمال كثيرة أتمني أن أقدمها الفترة المقبلة ولكن هناك قدرات لا يراها المخرجون حتى الآن، وهي أنني أتمتع بموهبة الغناء والرقص، على الرغم من أن صوتي ليس رائعا بل أنني أقوم بالغناء بطريقة صحيحة".





وأَضاف: "أيضا أتمنى أن أقدم شخصية "المعاق ذهنيا" لأن هذه الشخصية لم يستطع أحد تجسيدها بشكل صحيح، إلا أن الفنان حمزة العيلي نجح من خلال شخصية "مسكر" في مسلسل "ابن حلال" والفنان بسام كوسة في "ما وراء الشمس" فهذه الشخصية غنية جدًا لأسباب عديدة، أبرزها عالمهم الذي يخصهم".





أبدا تصوير دوري في مسلسل "الملاك" الشهر القادم المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.





وعن دوره يقول: أجسد شخصية "رجائى" رجل أعمال ومدير بنك، وهو "حد مش مريح" فالدور مختلف أحيانا طيب والعكس، أيضل تتعاطف معه في بعض المواقف وتكره في أخرى.





وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.





وأوضح الفنان صبري فواز أنه لا يمانع في دخول ابنيه "صبا " و"مروان" المجال الفني ولكن بشروط.



