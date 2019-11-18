المحاكمات اليوم.. شيرين فهمي يوجه رسالة لدفاع المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.. وتأجيل إعادة محاكمة متهمي أحداث السفارة الأمريكية الثانية لـ 5 ديسمبر

مخدر الموت.. المشدد 6 سنوات لمسجل يتاجر فى الاستروكس

26 نوفمبر استكمال إعادة محاكمة 4 متهمين بـ حرق كنيسة كفر حكيم









قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لجلسة 1 ديسمبر لمرافعة الدفاع.وقال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، ردا على طلب الدفاع بتحديد أجل طويل حتى يتسنى لهم المرافعة، إن هناك متهمين قد يقضى ببراءتهم فمن يتحمل مسئوليتهم، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع يجب أن تتحمل على عاتقها مسئولية هؤلاء المتهمين.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها بهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.كما قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لجلسة ٥ ديسمبر المقبل.كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.فيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة مسجلا شقيا خطرا بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك لاتهامه بحيازة المواد المخدرة " مخدر الاستروكس"، وسلاح أبيض فى الزاوية الحمراء.بداية الواقعة كانت عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من إلقاء القبض على "ع.أ" 38 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، وذلك أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على أحد عملائه فى المنطقة، أثناء تردده على دائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرام، ومبلغ 500 جنيه، و هاتف محمول، وسلاح أبيض.بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات، و التى قضت بعقوبتها المتقدمة.وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تحديد جلسة ٢٦ نوفمبر، لنظر جلسات إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، بمقر المحكمة بأكاديمية الشرطة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كل من المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.