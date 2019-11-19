خد بالك من الفيشة ..أشياء تزيد من فاتورة الكهرباء





توجد بعض السلوكيات الخاطئة فى استخدام الأجهزة الكهربائية تؤدى الى زيادة قيمة فواتير الكهرباء، فمن ضمن هذه السلوكيات ترك الفيشة فى منبع الكهرباء فى حين أن نزعها يوفر من الاستهلاك



ويقدم صدى البلد لقرائه عدة نصائح لتوفير الاستهلاك وتقليل قيمة الفاتورة..



1. يجب نزع شاحن الهاتف من منبع الكهرباء لان تركها يستهلك كهرباء ( لاحظ فى المنزل عدد الشواحن الموجودة لديكم ).



2. ترك فيشة التليفزيون يهدر الكثير من الكهرباء يوميًا .



3. آحرص على فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، لأن عدم فصلها يستهلك من الطاقة الكهربائية.



4. الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .



5. الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جدًا.

