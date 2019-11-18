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رياضة

صفقة تبادلية مدوية بين الزمالك والأهلي السعودي.. تفاصيل

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:38 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية سعودية أن ناديي الزمالك المصري والأهلي السعودي توصلا لاتفاق مبدئي بخصوص صفقة مزدوجة بين الناديين خلال فترة الانتقالات القادمة.

وكان مسئولو الزمالك أكدوا أمس عدم وصول أي عروض رسمية لهم للتعاقد مع محمود علاء.

وأشارت التقارير لاتفاق بين مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ ومسئولي نادي الزمالك بخصوص انتقال المدافع محمود علاء لصفوف النادي السعودي ، وانتقال الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي لصفوف الزمالك.

وأكدت تلك التقارير أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي يسعى بقوة لتدعيم خط دفاع فريقه بالإتيان بمحمود علاء ، والذي قام بتدريبه في نادي الزمالك ، وكذلك التخلص من يوسف بلايلي والذي لم يلعب كثيرًا لصفوف الفريق بسبب المشاكل التي يفتعلها ، حيث أن اللاعب منبوذ في ناديه السعودي.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع يوسف بلايلي البالغ من العمر 27 عامًا، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
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