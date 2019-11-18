هل أوقف قطع الإنترنت عن 80 مليون إيراني المظاهرات الغاضبة

أيد المرشد الأعلى الإيراني، أمس الأحد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين بنسبة 50٪ بعد أيام من الاحتجاجات الواسعة.



ووصف المرشد الإيراني، أولئك الذين هاجموا الممتلكات العامة خلال المظاهرات بأنهم "سفاحون" ، مشيرا إلى أن حملة قمع محتملة تلوح في الأفق، وفق ما ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور.



وأغلقت الحكومة الوصول إلى شبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون شخص لإيقاف المظاهرات التي اندلعت في 107 مدينة وبلدة. إلا أن ذلك زاد من صعوبة الأمور وعمل على اندلاع الاضطرابات، من اعتصام بالشوارع وإغلاق للطرق، عوضًا على حرق صور المرشد خامنئي في أصفهان، بحسب بيانات المعارضة.



وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية وشبه الرسمية حجم الأضرار التي لحقت بصور محطات الوقود المحترقة والبنوك والسيارات المشتعلة والطرق المليئة بالحطام.



ومنذ ارتفاع الأسعار، تخلّى المتظاهرون عن السيارات على طول الطرق السريعة الرئيسية وانضموا إلى الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة طهران وفي أماكن أخرى.



وتحولت بعض الاحتجاجات إلى عنف ، حيث أشعل المتظاهرون النيران أثناء إطلاق النار.



وقالت المعارضة إنه سقط في التظاهرات أكثر من 60 قتيلا، وأكثر من ألف معتقل هذا عوضًا عن ما أظهرته اللقطات لأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.



وذكرت وكالة أنباء إيرنا الحكومية أن المهاجمين الذين استهدفوا مركزا للشرطة فى مدينة كرمانشاه الغربية السبت قتلوا ضابطا.



في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الأحد ، قال علي خامنئي: "لقد فقد بعضهم أرواحهم ودُمرت بعض الأماكن" ، دون الخوض في تفاصيل. ووصف المتظاهرين بأنهم "سفاحون" دفعوا إلى العنف من قبل أعداء الثورة والأعداء الأجانب لإيران.



وقام خامنئي على وجه التحديد بتسمية أولئك الذين انضموا إلى عائلة الشاه الراحل الإيراني، الذي أُطيح به قبل 40 عامًا، ومجموعة المنفيين المسماة بمجاهدي خلق، واعتبرهم متورطين.



وأيد المرشد الأعلى بعناية قرار الرئيس الإيراني حسن روحاني برفع أسعار البنزين.



وقوبلت الاحتجاجات الاقتصادية في أواخر عام 2017 حتى عام 2018، وكذلك الاحتجاجات المحيطة بالانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، برد فعل شديد من جانب الشرطة والباسيج ، القوة المتطوعة بالكامل للحرس الثوري الإيراني شبه العسكري.



وفرضت الاحتجاجات ضغوطًا جديدة على الحكومة الإيرانية في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية التي خنقت الاقتصاد منذ انسحاب ترامب أمريكا من جانب واحد من الصفقة النووية قبل أكثر من عام.



وشهدت شبكة الإنترنت الإيرانية تعطلًا وانقطاعًا عن العمل ليلة الجمعة حتى يوم السبت ، وفقًا لمجموعة NetBlocks ، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم. بحلول ليلة السبت ، انخفض الاتصال إلى 7 ٪ فقط من المستويات العادية. ولم يتغير الاحد.



ويظهر إن هدف إيران هو منع وصول المتظاهرين والتنسيق فيما بينهم إلا أن ذلك قد لاينجح في وقف المظاهرات واستمرارها.