في آخر أيام شهر مولد النبي .. علي جمعة يوصي باغتنامها بـ5 أعمال

آخر أيام

محمد –صلى الله عليه وسلم-، وبالتأكيد هناك أعمال أخرى وطاعات ينبغي الالتزام بها في

آخر أيام

محمد –صلى الله عليه وسلم- فالاحتفالات وحدها لا تكفي

أحب الأعمال في آخر أيام شهر مولد النبي







الاحتفال بذكرى المولد النبوي

الاحتفال بذكرى المولد النبوي مازال قائمًا في عدد كبير من مراكز محافظة الشرقية، فضلاً عن كليات جامعة الأزهر بالقاهرة وعدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة والجامعات بمحافظات الفيوم والسويس وبورسعيد والبحيرة ودمياط والشرقية وغيرها مازال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف قائمًا، حيث نظم أمس مركز شباب تلبانة بمنيا القمح التابع لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية أمسية دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي، كما شهدت الجامعات المصرية احتفال بذكرى المولد النبوي، احتفلت كلية الاعلام جامعة الأزهر، بذكرى المولد النبوي الشريف، واستضافت جامعة المنيا وجامعة السويس أيضا فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.



