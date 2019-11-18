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توك شو

فنان تشكيلي: الفن عدوة صحية إيجابية.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:37 م
فن تشكيلى
فن تشكيلى
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قسم التوك شو
قال الدكتور عادل مصطفى، فنان تشكيلى ومدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، إن الفن له دور كبير بخلاف التجميل والتزيين، موضحا أن الفن يساعد على توعية وحل المشكلات والقضايا فى المجتمع من خلال لوحة أو فيلم أو أغنية.

وأضاف الدكتور عادل مصطفى فى حواره ببرنامج" in box " المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن الفن يعمل على تغيير السلوكيات السكانية في العديد من المدن المختلفة، لافتا إلى أن الفن ارقى من وجود لوحة في متحف.

وأشار الفنان التشكيلى بجامعة الإسكندرية إلى أن الفن عدوى ونشر العدوى الفنية واجب فى المجتمع لنشر الابتسامة والراحة لافتًا إلى أن الفن عدوة صحية إيجابية جميلة.

وذكر الفنان التشكيلي بجامعة الإسكندرية أنه لابد من وجود علماء اجتماع لمتابعة الناس بالأماكن التي ينتشر بها فن فى الشارع لمتابعة تأثير الفن الإيجابي على الأشخاص وعمل إحصائية مدروسة له، وتابع أن الأماكن غير الظاهرة من افضل واحب الأماكن للرسم مثل منطقة " أبو سليمان " فى مبادرة " ارسم شارعك " حيث قاموا بالرسم على الحوائط المقشرة والمكسرة لرسم العديد من الورود بالألوان المزدهرة.

وأكد: أن الفنان وفريقه لابد أن يكونوا من المتخصصين حتى لا يكون الموضوع عشوائى، وأشار إلى أن هناك بعض الأماكن ليس بها طابع لابد من دراسة كاملة للمكان ولاهله للتأثير في تلك الأماكن عن طريق الفن.
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