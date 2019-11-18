5 تساؤلات لوزارة الصحة من الأطباء بنظام التكليف الجديد

تساءلت منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، عن كيفية ان يسبق التنفيذ الفهم أو المناقشة، لنظام التكليف الجديد للاطباء، مضيفة إن النقاش كله يتم حاليا على مشروع شفوى.



وطالبت مينا، في بيان من وزارة الصحة الرد على التساؤلات الآتية:



1- ما هو مصير الطبيب الذى لن يجد التخصص الذى يريده متاحا؟.. سابقا كان الطبيب ينتظر بالتكليف حتى الحركة التالية.. بالنظام الجديد هو سينتظر «فى حالة بطالة» خارج الالتحاق بالوزارة.



2- كم حركة سيكون من حق الخريج التقدم لها.. إذا تكرر عدم وجود تخصص مُرضٍ له؟ لأن قانون التكليف (قانون 29 لسنة 74) يعطى الفرصة للتقدم للتكليف لمدة عام بعد إتمام فترة الامتياز.. باختصار من لن يجد تخصصا مقبولا له خلال عام، وفى مكان يستطبع العمل فيه سيجد نفسه خارج الوظيفة الحكومية تماما.



3- أين ستكون الدرجة المالية للطبيب؟ مثلا الطبيب- أو الطبيبة- الذى سيتم توزيعه كزمالة نساء فى أسوان أو شمال سيناء.. قيل إنه بعد قضاء عام فى المحافظة النائية سيكون من حقه نقل مكان تدريبه بالزمالة لأى مستشفى تعليمى يختاره.. فهل سيتم نقل درجته المالية معه أم ستظل درجته المالية فى المحافظة النائية وعليه الرجوع لها بعد الحصول على الزمالة؟ ونحن نعلم مئات الحالات التى تضطر للاستقالة إذا لم تتمكن من نقل درجتها المالية.



4- حلم استيعاب الزمالة لكل شباب الأطباء هو حلم جميل.. ومطلب أساسى طالبت به أنا شخصيا، وطالبت به نقابة الأطباء كثيرا جدا.. ولكنى أتصور أن تطبيقه يحتاج خططا جادة للتوسع التدريجى للزمالة ولتأهيل المستشفيات للانضمام لبرنامج الزمالة التدريبى.. فى الحقيقة أنا قلقة جدا على أثر التوسع السريع للزمالة على مستواها المشهود له، الزمالة ستكون مضطرة للتحول الفورى من استيعاب حوالى 2000 طبيب سنويا إلى الاضطرار لاستيعاب أكثر من 10000 طبيب سنويا (الدفعة الحديثة + الراغبين فى الالتحاق بالزمالة من الدفعات الأقدم).. فما أثر ذلك على مستواها؟



5- إذا كان المقترح المقدم سيجعل ربع وقت الدفعة المكلفة فقط فى وحدات الرعاية الأساسية، فكيف سيغطى احتياجات الوحدات بربع الدفعة، فى حين أن الدفعة بالكامل لم تكن تكفى لتغطية احتياجات وحدات الرعاية الأساسية؟



