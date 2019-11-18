بعد كسر ساقها بالمدرسة .. محافظ أسيوط يزور الطالبة أمنية

زار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الطالبة أمنية ابو طايع 13 سنة بالمرحلة الإعدادية بمستشفى الإيمان العام بالأربعين للاطمئنان على حالتها الصحية؛ والتي أصيبت بكسر مضاعف في ساقها أثناء لهوها مع زميلاتها خلال اليوم الدراسي بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بقرية العقال البحري بمركز البداري.



رافقه خلالها المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط ، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، والدكتور أسامة حجازي مدير الطب الوقائي ووكيل مديرية الصحة بأسيوط ، ومجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للشئون الإجتماعية ، والدكتور مدحت موريس مدير مستشفى الإيمان العام.



واطمأن المحافظ خلال الزيارة على الحالة الصحية للطالبة ومدى جودة تقديم الخدمات الطبية لها، موضحًا أنه فور الإبلاغ عن الحالة تم نقلها إلى مستشفى الإيمان العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين إصابتها بكسر مضاعف بالقصبة اليمنى للقدم، حيث تم إجراء عملية جراحية لها وتركيب شريحة ومسامير طبية لتثبيت القدم واتخاذ التدابير الطبية والعلاجية لها، مشددًا على تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالتها حتى اكتمال شفائها مطالبًا مسئولي التربية والتعليم بأسيوط بتوفير معلمين لإعطاء دروس ومساعدتها على استذكار دروسها خلال فترة تواجدها بالمستشفى تعويضًا لفترة غيابها عن المدرسة.



وعلى جانب آخر تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ عدد من أقسام المستشفى كـ ( الأطفال حديثي الولادة ، والمبتسرين ، والعناية المركزة ، والغسيل الكلوي ، ...) واستمع لطلبات المرضى بالمستشفى موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بصرف إعانات ومساعدات لهم بعد إجراء بحث اجتماعي عليهم.