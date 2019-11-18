تعرف على إجراءات التنمية المحلية لمجابهة أزمة السيول وسقوط الأمطار

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، كافة الإجراءات الي اتخذتها الوزارة لمجابهة أزمة السيول وسقوط الأمطار خلال الفترة الماضية .



وأشار شعراوي الي ان الوزارة أصدرت كتاب دوري للمحافظات بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٩ بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، لافتًا إلي أنه تم أيضًا في ٢٢-٩-٢٠١٩ إصدار كتاب دوري آخر المحافطات بشأن تأكيد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، بالاضافة الي فتح غرف العمليات وإدارة الازمات بالوزارة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء وكافة الاجهزة التنفيذية علي مدار الساعة لمتابعة تداعيات الموقف والتنسيق ورفع استعداد أطقم مواجهة السيول .



وأضاف شعراوي أنه وجه كافة المحافظات بتشكيل لجان للمرور علي أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها والتأكد من سلامتها وموافاة الوزارة بتقرير أسبوعي حتي لا تتكرر ظاهرة الصعق الكهربائي أثناء هطول الأمطار.



كما أشار شعراوي خلال الجلسة الي التنسيق الذي تم بين مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية .



وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجان مرور من الوزارة من قطاعات ادارة الازمات والتخطيط لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة السيول والأمطار حيث تم المرور علي محافظات الاسكندرية وقنا والبحرية ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية وسوهاج والغربية والمنيا والدقهلية وجاري خلال الفترة المقبلة استكمال المرور علي باقي المحافظات .



وشدد شعراوي في التقرير الذي عرضه أمام الجلسة انه تم إلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد والعاملين علي المعدات مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأية أحداث غير متوقعة .



كما عرض شعراوي للتنسيق الذي تم بين الوزارة ووزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والري والموارد المائية بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين ومهمات معسكرات الإيواء والمرور عليها والتأكد من صلاحيتها والتأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات الأكثر عرضه للأمطار والمرور علي محطات الصرف مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف .



كما تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي وتواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف .



كما تم القيام بحملات توعية للمواطنين لمجابهة اخطار السيول والأمطار الغزيرة وتأجيل الدراسة في عدد من المحافطات حرصًا علي سلامة وأمن الطلاب بالمدارس بمحافظات الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الأحوال الجوية .



وأشار الوزير الي ان غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة قامت بالتواصل مع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء والتي تسببت في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين .



كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية ( ادارة المرور ) لغلق الطرق الرئيسية والشوارع والميادين التي تعرضت للأمطار أو السيول وتحديد الطرق والمحاور البديلة ، كما تم مراجعة خطة توزيع المعدات علي مستوي المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات والمناورة بالمعدات من محافظات الجوار التي لم تتعرض للأمطار .