قطاع السيراميك بين مطرقة قرار الحكومة الليبية بمنع دخول أسواقها برًا واستغاثة الصناع.. والمصدرون يؤكدون: سنخسر القدرة التنافسية بسبب زيادة الأسعار مع منتجات الدول الأخرى

التصديري لمواد البناء: ليبيا تتصدر أكبر 5 دول مستوردة لـ السيراميك من مصر

شعبة السيراميك: ليبيا استحوذت على 38 مليون دولار من إجمالي قيمة صادرات القطاع

سفير أستراليا بالقاهرة: ندرس الاستثمار في التعليم وقطاع المحاجر بمصر

أكد تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء أن حجم صادرات مصر من "السيراميك" خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2019" سجل نحو 112 مليون دولار، حيث استحوذت 5 دول وهى "ليبيا، الأردن، اليمن، السعودية، السودان" على 76% من قيمتها بنحو 85.293 مليون دولار.



ونوه التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه بأنه تم تصدير السيراميك المصري لنحو 69 دولة منها 10 دول تم التصدير لها خلال العام الجاري لأول مرة بقيمة 1.885 مليون دولار منها "الكاميرون، جامبيا، الكونغو برازفيل، غيانا الفرنسية، البانيا، سنغافورة، كرواتيا، اريتريا”، بينما لم يتم التصدير لـ 13 دولة أخرى بلغت قيمة الصادرات لها خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 800 ألف دولار.



وأوضح التقرير أن صادرات مصر من السيراميك إلى السوق الليبية ارتفعت بنحو 46% لتبلغ 38.812 مليون دولار مقابل 26.586 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



واحتل الأردن المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للسيراميك بما قيمته 19.095 مليون دولار مقابل 20.841 مليون دولار بتراجع بلغ 8%، تلاها في المرتبة الثالثة اليمن بنحو 11.32 مليون دولار مقابل 11.091 مليون دولار بارتفاع بلغ 2%.



وجاءت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للسيراميك بما قيمته 10.143 مليون دولار مقابل 7.787 مليون دولار بارتفاع بلغ 30%، والسودان في المرتبة الخامسة بما قيمته 5.923 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها 4.396 مليون دولار.



أكد رؤوف عبد الله عضو شعبة السيراميك باتحاد الصناعات أن القرار الليبى بمنع دخول السيراميك المصرى برا والاكتفاء بحرا، سوف يؤدى إلى تكبد صادراتنا لليبيا مبالغ طائلة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة أسعار السيراميك المصرى بالسوق الليبي، ويضعف قدرته التنافسية أمام المنتجات المثلية من الدول الأخرى.



وأضاف عبد الله فى تصريحات ل"صدى البلد"، أنه على الحكومة المصرية التواصل مع نظراتها الليبية لإلغاء القرار، لافتا إلى أن ليبيا تعد أحد أهم الأسواق الرئيسة للسيراميك المصري، حيث تصل حجم صادراتنا من السيراميك للسوق الليبية نحو 38 مليون دولار بالنصف الأول من 2019 من إجمالى 112 مليون دولار صادرات مصر من السيراميك.



ولفت إلى أن حجم الإنتاج المصري من السيراميك بلغ 240 مليون متر مربع سنويا، موضحا أن أهم الأسواق التصديرية للسيراميك هى إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا وليبيا.



وأكد جيلين مايلز سفير استراليا بالقاهرة، أن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون فى العديد من المجالات خاصة قطاع التعليم.



وأكد مايلز خلال اليوم الاسترالي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء الثلاثاء الماضي، أن الشركات الاسترالية تدرس فرص الاستثمار فى مصر فى مجالات عدة فى مقدمتها قطاع التعدين والمحاجر.



وأشار إلى أن مصر لديها فرصا كبيرة للتصدير إلي السوق الاسترالية خاصة صناعة التكييفات ومنها التكييف الصحراوي وعدد كبير من السلع المهمة كما أنها نجحت في تصدير البرتقال والتمور لبلاده.



واستعرض السفير أهم مجالات التعاون وارقام التجارة والاستثمار،حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 326.1 مليون دولار، خلال 2018 منها نحو 40 مليون دولار صادرات مصرية وأبرزها الموالح والأحجار الطبيعية ومنتجات كيماوية والمنتجات الغذائية فيما بلغ حجم الواردات المصرية من أستراليا نحو 285.8 مليون دولار، وتشمل القمح والخضروات والأعلاف الحيوانية والأجبان واللحوم المجمدة والصوف والورق.



من جانبه، أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر واستراليا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة للتجارة إلي السوق الافريقية لنحو 1.3 مليار مستهلك.



وأضاف "عيسي" أن جمعية رجال الأعمال تلعب دورًا كبيرًا في تنمية العلاقات بين مصر ومختلف الدولة بجانب تقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص بالاضافة إلي إزالة العوائق التى تواجه مجتمع الأعمال بما يخدم الاقتصاد المصري بشكل عام.



وأشار إلى أن الجمعية تضم عدد كبير من مجالس الأعمال المشتركة ومنها مجلس الأعمال المصري الاسترالي والكوري وغيرها وجميعها تخدم تنمية العلاقات الاقتصادية والترويج لفرص التجارة والاستثمار.



وقال مصطفى إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي،إن استراليا من أهم الاسواق التصديرية المستهدفة لمصر إلا أنها غير مستغلة نتيجة لبعد المسافة والتي قد تصل 21 يوما وهو ما يتطلب تحرك الحكومة لتشجيع القطاع الخاص للتحرك نحو السوق الاسترالية وتعزيز التعاون المشترك فى مخلتف المجالات.



ولفت إلى أنه بالرغم أن حجم التجارة البينية لاستراليا مع الدول الخارجية يتعدي 443 مليار دولار إلا أن حجم تجارتها مع مصر ضعيف للغاية ولا يعكس إمكانيات الاقتصاد فى البلدين، حيث لا يتعدي 330 مليون دولار.



وأكد أن استراليا شريك هام لمصر للدخول في مشروعات مشتركة والتي تمتلك فيها استراليا ميزات وخبرات كبيرة تشمل التعليم والتعدين والصناعة والزراعة والسياحة ومعالجة مشكلات نقص المياه والتصحر، لافتا أن استثمارات استراليا فى مصر تبلغ 170 مليون دولار ويعد قطاع التعدين ومنجم السكري من ابرز المشروعات الاستثمارية للشركات الاسترالية بجانب مشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وكشف محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أنه تم الاتفاق خلال اليوم الاسترالي على تعزيز التعاون بين الجمعية والسفارة الاسترالية بالقاهرة للترويج لفرص الاستثمار والتجارة فى البلدين.



وأوضح "يوسف"، أن التعاون يشمل تسهيل انتقال رجال الأعمال المصريين فى انهاء تأشيرات السفر من خلال جواب توصية من الجمعية إلي السفارة لسرعة اصدار التأشيرة وتبادل فرص الاستثمار والتجارة فى البلدين.



وأكد أن وجود مجلس الأعمال المصري الاسترالي تحت مظلة جمعية رجال الأعمال يعكس بشكل كبير رؤية الجمعية بأن هناك فرص كبيرة بين الجانبان فى مجالات التجارة والاستثمار لم تستغل بعد، مضيفا أن انه يمكن استيراد بعض المنتجات الزراعية من استراليا في حين يمكن التوسع في تصدير البرتقال والبلح والتكييفات بجانب مشروعات مشتركة خاصة فى مجالات التعليم.

