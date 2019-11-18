افتتاح ملتقى التوظيف الأول بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.. صور

افتتح الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة "ملتقى التوظيف الأول بكلية التربية النوعية بالمنصورة وفروعها ( ميت غمر – منية النصر ) بقاعة الدكتور الهلالى الشربينى.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور عبد الله جاد عميد الكلية، الدكتور إبراهيم أحمد عميد الكلية السابق، الدكتور رزق مصطفى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس لجنة التوظيف بالجامعة، أحمد حسن القللى وكيل وزارة القوى العاملة، الدكتورة هناء عباس عبده عباس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمانى غبور منسق الملتقى ، الدكتور أسامة أبو النصر مدير مركز التطوير المهنى بالجامعة.



ويشارك في الملتقى 17 هيئة ومؤسسة صناعية وشركة متخصصة فى الصناعات الصغيرة منها ( مؤسسة شومان، جمعية رجال الأعمال، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جمعية شباب الخريجين بالدقهلية، الادارة المركزية لخدمات الاستثمار، مبادرة اشتغل فنى، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، مركز التطوير المهنى بالجامعة).



وأكد الدكتور محمود المليجى أن هذا الملتقى ينظم بالكلية للمرة الأولى فى إطار حرص الجامعة لتوفير فرص تدريب للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل ومساعدة الخريجين الباحثين عن فرص عمل فى التواصل المباشر مع سوق العمل.



وأضاف أن هذا الملتقى يتماشى مع إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى ضوء خطة التنمية المستدامة 2030 التي تعمل على تحسين نظم ومخرجات التعليم ودعم إقتصاد سوق منضبط وتحقيق نمو شامل ومستدام فى كافة المجالات.



وأشار الدكتور عبد الله جاد الى أن الكلية تهدف من خلال تنظيم الملتقى الى تعريف الطلاب والشباب الخريجين بطبيعة فرص العمل المتاحة لهم فى سوق العمل وتوفير فرص عمل تتلائم مع قدراتهم، واتاحة الفرصة لاستقطاب الكفاءات من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للمؤسسات والهيئات المشاركة فى الملتقى للتوعية بمجالات العمل المختلفة.



وأشادت الدكتورة هناء عباس بدور لجنة التوظيف على مستوى الجامعة فى دعم تنظيم الملتقى والندوات وورش العمل الخاصة بالخريجين والتى تهدف إلى تعريف الخريجين ببرنامج ريادة الأعمال وكيفية تسويق ودعم الأفكار، توفير فرص للهيئات والمؤسسات المشاركة للتعرف على نوعية المهارات و القدرات و المعارف التى تقوم الكلية بتنميتها لدى الخريجين، ربط المؤسسات المشاركة بالجامعة والكلية من خلال اتاحة الفرص لها للاعلان عن نشاطها.



وعلى هامش الملتقى افتتح الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة معرض الشركات والمؤسسات والهيئات المشاركة بالملتقى.