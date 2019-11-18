من هي المرأة التي رافقت وفد الأزهر الشريف إلى الفاتيكان؟.. صور

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العاصمة الإيطالية روما؛ للقاء قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ، والمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان تحت عنوان "تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي"، والذي تقام فعالياته في ١٤ و١٥ نوفمبر، بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان .



وضم الوفد المرافق لفضيلة الإمام الأكبر كلا من، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.



للمرأة الأزهرية حضور بارز في الداخل والخارج، وساهمت بقوة في العمل الدعوي والتعريف بصحيح الدين الإسلامي.



ونسلط في هذا التقرير الضوء على المرأة الأزهرية التي شاركت في وفد الأزهر وهي الدكتورة نهلة الصعيدي.



تخرجت الدكتورة نهلة الصعيدي من جامعة الأزهر عام 1996 وحصلت على تقدير ممتاز في تخصص اللغة العربية، وحصلت على الماجستير في البلاغة والنقد 2001 والدكتوراه في نفس التخصص 2004.



تدرجت وظيفيا في كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة، من معيد الي مدرس مساعد، إلى مدرس الي أستاذ مساعد ثم إلى أستاذ دكتور، ولها العديد من المؤلفات من بينها : أضواء البيان، اساس البديع، الأزهر في ماضيه وحاضره.



شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية والمحافل الدولية بالعديد من الأبحاث المختلفة، كما ناقشت العديد من الرسائل العلمية.



ترأست "الصعيدي" مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، يناير الماضي، واستطاعت أن تقدم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، حيث عقد المركز دورات تدريبية للمعلمين، ودورات تثقيفية للطلاب، ونظم رحلات للطلاب الوافدين بعدد من محافظات المحروسة منها: أسوان، والفيوم.



يناير 2019 .. تعيين الدكتورة نهلة الصعيدي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، عميدا لكلية العلوم الإسلامية للوافدين بمدينة نصر، خلفا للدكتور عبدالمنعم فؤاد.



اقترحت إنشاء مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية للطلاب الوافدين، وذلك بمعهد البعوث الإسلامية، وكذلك علاج الطلاب الوافدين بالأزهر مجانا، ووافق المجلس الأعلى للأزهر على المقترحين.