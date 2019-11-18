النواب يطالب وزارة الصناعة بالتحرك لحل مشكلة منع ليبيا استيراد السيراميك من مصر برًا

طالب النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، من وزارة الصناعة بضرورة التحرك لبحث الأسباب التي دفعت السلطات الليبية بوقف استيراد السيراميك برًا، واقتصاره على التصدير إليها بحرًا فقط.



وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "وقف استيراد ليبيا للسيراميك المصري برًا سوف يضر بالصناعة إلى حد كبير، وله توابع سلبية على المصنعين، ولذلك يجب على الحكومة المصرية التدخل لبحث أسباب القرار، وإمكانية وقف تنفيذه".



وأضاف عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، أن وقف استيراد ليبيا السيراميك المصري برًا، سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التصدير، وبالتالي ارتفاع سعر المنتج، مما يضعف منافسة السيراميك المصري بليبيا واللجوء لأسواق أرخص.



وأوضح أن القرار أيضا سيكون له تأثير فيما يخص العملات الأجنبية التي كانت تحصل عليها، مصر من وراء التصدير إلى ليبيا.



وأثار مجلس الوزراء الليبى أزمة جديدة بعدما أصدر قراره رقم 892 لعام 2019، والذي يقضي بمنع إدخال السيراميك والرخام برا إلى ليبيا، وسمح فقط باستيراده عبر المنافذ البحرية للدولة اعتبارا من ديسمبر المقبل، الأمر الذي من شأنه إحداث أزمة في السوق المصرية، حيث تستهلك ليبيا حوالي 30% من الإنتاج المصري من السيراميك الذي يصدر لها برا.



فيما أكدت أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الشعبة قدمت مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار تطالب خلالها بسرعة التدخل لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إصدار قرار من قبل الحكومة الليبية لمنع استيراد السيراميك والرخام المصرية من خلال المنافذ برا السماح بحرا فقط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة التصديرية للسوق الليبي.