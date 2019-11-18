سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالجبن خطوة بخطوة

يحتاج الأطفال إلى تناول كثير من الخضراوات التى تمد الجسم بالفيتامينات، ولكنهم فى بعض الأحيان يملون ويحتاجون لتغيير فى الأطعمة، لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل طاجن الفراخ بالجبن على وصفة الشيف أميرة شنب وهى:



المكونات:

-4 صدور دجاج

- نصف كوب جبنة موتزاريلا

- زيت زيتون

- بصل مفروم

- ثوم مفروم

- 1 كوب فلفل أحمر جوليان

- خل بلسمك

- ريحان مجفف

- ملح وفلفل



طريقة التحضير:

- تُحمر صدور الدجاج لمدة 2-3 دقائق و ترفع من الطاسة

- أضيفي البصل المفروم إلى الى نفس الطاسة

- أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأحمر المفروم

- تضاف الطماطم والريحان والخل البلسمي والملح والفلفل. اخلطيها جيدا

- ترص صدور الدجاج في بايركس و يضاف عليها الصوص ثم ترش بالجبنة الموتزريلا

- تدخل الفرن 10 دقائق