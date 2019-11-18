ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة التجارة الفرنسية تطلق برنامجا لدعم التأمين الصحي بمصر.. صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي و ولاء عبد الكريم
أطلقت لجنة الصحة فى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة حسن بنهام، مديرعام الغرفة؛ برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة ايجينير الفرنسية العاملة في القطاع الصحي؛ تحت عنوان " جودة الهواء"، لدعم الخبرات المشتركة بين مصر وفرنسا لتطوير قطاع التأمين الصحي المصري بعد اطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

شارك بفعاليات الورشة كل من المهندس جوزيف مسلم ، مدير عام شركة ايجينير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتورة نادية شعيب،مقرر الغرفة وعدد من المختصين بالقطاع الصحي.

أكد "بنهام" في تصريحات له اليوم، علي هامش الورشة المنعقد بالقاهرة؛ أن الغرفة تسعي البرنامج التدريبي استهدف تبادل الخبرات مع المتخصصين من الجانب المصري والفرنسي، بغرض تطوير القطاع الصحي بمصر وتقديم روشتة تعمل تكفل تقديم خدمات صحية جيدة للمرضي بالتزامن مع تطبيقات منظومة التأمين الصحي الجديد.

أوضح " بنهام" أن الغرفة بصدد اجراء عدد من البرامج التدريبية لدعم القطاع الصحي بمصر ورفع كفاءته.

وقال المهندس جوزيف مسلم، مدير عام شركة ايجينير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه ينبغي إعتماد معايير تطهير الهواء فى المؤسسات الصحية ، وبشكل خاص فى المستشفيات ومصانع الأدوية بهدف الحد من التلوثات الكيميائية والبكتريا المعدية.
غرفة التجارة الفرنسية تطلق برنامجا لدعم التأمين الصحي بمصر.. صور
غرفة التجارة الفرنسية تطلق برنامجا لدعم التأمين الصحي بمصر.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمعية رجال الأعمال تنظم «اليوم الدولي الأسترالي»..الثلاثاء المقبل

المستشار التجاري الفرنسي: الإصلاحات الاقتصادية بمصر تجذب المزيد من الاستثمارات

رئيس الوزراء: تضاعف ميزانية دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه

ترشيحاتنا

دينا الشربيني تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات النجوم خلال الأسبوع

Veer Zara.. شهر عسل بعد 12 سنة سجن باطل.. قصة حقيقية كـ فيلم هندي

مصرع ربة منزل وإصابة 9 آخرين في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بالميراث بسوهاج

عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى قبل وفاة العريس بـ 4 أيام.. شاهد

لا تخرج من الإسلام .. ماذا قال شيخ الأزهر عن خلع المرأة للحجاب؟ فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب.. مي عز الدين تظهر في إطلالة تكشف خسارة وزنها

بـ ملابس متشابهة.. لقطة رومانسية لـ تامر حسنى مع زوجته

من حلا شيحة لـ صابرين.. نجمات خلعن الحجاب بهذه الإطلالات