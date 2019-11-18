غرفة التجارة الفرنسية تطلق برنامجا لدعم التأمين الصحي بمصر.. صور



أوضح " بنهام" أن الغرفة بصدد اجراء عدد من البرامج التدريبية لدعم القطاع الصحي بمصر ورفع كفاءته.



وقال المهندس جوزيف مسلم، مدير عام شركة ايجينير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه ينبغي إعتماد معايير تطهير الهواء فى المؤسسات الصحية ، وبشكل خاص فى المستشفيات ومصانع الأدوية بهدف الحد من التلوثات الكيميائية والبكتريا المعدية.

أطلقت لجنة الصحة فى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة حسن بنهام، مديرعام الغرفة؛ برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة ايجينير الفرنسية العاملة في القطاع الصحي؛ تحت عنوان " جودة الهواء"، لدعم الخبرات المشتركة بين مصر وفرنسا لتطوير قطاع التأمين الصحي المصري بعد اطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.شارك بفعاليات الورشة كل من المهندس جوزيف مسلم ، مدير عام شركة ايجينير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتورة نادية شعيب،مقرر الغرفة وعدد من المختصين بالقطاع الصحي.أكد "بنهام" في تصريحات له اليوم، علي هامش الورشة المنعقد بالقاهرة؛ أن الغرفة تسعي البرنامج التدريبي استهدف تبادل الخبرات مع المتخصصين من الجانب المصري والفرنسي، بغرض تطوير القطاع الصحي بمصر وتقديم روشتة تعمل تكفل تقديم خدمات صحية جيدة للمرضي بالتزامن مع تطبيقات منظومة التأمين الصحي الجديد.