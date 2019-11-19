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مرأة

فوائده مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشروم مرة خلال الأسبوع

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
المشروم
المشروم
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نهى هجرس
يعد عش الغراب أو ما يطلق علية الفطر أو المشروم من أهم أنواع الأطعمة فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن، ويساعد أيضًا بشكل كبير فى أنقاص الوزن، وقد نشر موقع"health lifestyle” بعض فوائدة وهى:

- تقوية الجهاز المناعي
يعد المشروم من أهم الأطعمة التى تساعد على إنتاج مجموعة من المواد المضادة للميكروبات التي تضرّ بخلايا الجسم تحديدًا مما تجعلها تعمل على حمايتة، وأثبتت بعض الدراسات بأنّ تناول المشروم يعزز من قدرة الجهاز المناعي وتقوية على النضوج من خلال الخلايا الجذعية الموجودة تحديداَ داخل النخاع العظمي، وبذلك فهو يحارب الميكروبات والأمراض


- غنى بفيتامين د
يحتوى المشروم على الكثير من الفيتامينات وخاصة د، والذي يساعد على إنتاج هذا الفيتامين في المشروم هو وضعه تحت أشعة الشمس، ولذلك يمكن استخدامه كعلاج للكثير من الأمراض التي تصيب العظام وتحديدًا الناتجة عن نقصه الجسم، وأهمها هشاشة العظام
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