ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد الشناوي نجم المباراة.. ونجم الزمالك السابق يسخر من التعادل أمام جزر القمر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:38 م
المنتخب الاول
المنتخب الاول
Advertisements
ياسمين تيسير
استنكر أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق تعادل المنتخب الأول أمام جزر القمر فى المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد الشناوي... نجم منتخب مصر ضد جزر القمر ..!!!!؟؟؟؟".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثانية فى المركز الثاني فى المجموعة السابعة، بينما ارتفع منتخب جزر القمر إلى النقطة 4 متصدرا المجموعة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصفيات مونديال 2022.. العراق تهزم إيران .. وسوريا تتغلب على الصين

ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2021

موعد مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر بتوقيت القاهرة

بلجيكا يكتسح منتخب روسيا 4-1 فى تصفيات يورو 2020 .. فيديو

وصل لـ 99 هدفاً.. كريستيانو رونالدو يقود البرتغال للفوز على لوكسمبرج 2-0 ويتأهل لـ يورو 2020.. فيديو

أيمن يونس: مباراة جزر القمر سيكون لها تأثير في مسيرة الجهاز الفني للمنتخب

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تنتقم من زوجها بأغرب طريقة.. شاهد ماذا فعلت

مهرجان الفرص للفراعنة.. التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين مصر وجزر القمر

الننى خارج الحسابات.. 3 وجوه جديدة فى تشكيل منتخب مصر أمام جزر القمر

سياسة خبيثة .. إيران تسعى لصنع قنبلة نووية للوقيعة بين دولتين

أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما.. تفاصيل

على عكس صابرين وحلا شيحة.. نجمات متمسكات بالحجاب .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب.. مي عز الدين تظهر في إطلالة تكشف خسارة وزنها

بـ ملابس متشابهة.. لقطة رومانسية لـ تامر حسنى مع زوجته

من حلا شيحة لـ صابرين.. نجمات خلعن الحجاب بهذه الإطلالات