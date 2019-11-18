محمد الشناوي نجم المباراة.. ونجم الزمالك السابق يسخر من التعادل أمام جزر القمر

استنكر أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق تعادل المنتخب الأول أمام جزر القمر فى المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.



وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد الشناوي... نجم منتخب مصر ضد جزر القمر ..!!!!؟؟؟؟".



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثانية فى المركز الثاني فى المجموعة السابعة، بينما ارتفع منتخب جزر القمر إلى النقطة 4 متصدرا المجموعة.

