البرلمان يحذر من كارثة.. «أدوية الرصيف» علاج وهمي آخره موت .. تفاصيل



ويلتف حولهم العديد من الأهالي بحثا عن بعض الأدوية اللازمة لهم، خاصة وأن بعضها تباع بجنيه او جنيهين على الأكثر، وتشمل أدوية للضعط والسكر وأمراض القلب والكلى وغيرها، وكبديل عن الأسعار المرتفعة للأدوية الأصلية، دون وعي منهم أذا كانت صالحة للاستعمال أم لا.



تحرك البرلمان



بيع الأدوية على الرصيف دفع نواب البرلمان للتحرك تجاه تلك الواقعة، وأوضحت الدكتورة هالة مستكلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بيع الأدوية على الأرصفة في بعض المناطق الشعبية يمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة للمواطنين، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة التصدي للأمراض المزمنة.



تشديد الرقابة



"لابد من تشديد الرقابة على أماكن بيع هذه الأدوية وقيام الجهات الرقابية وهيئة التفتيش الدواء، بدورها لمنع هذه الظاهرة خاصة وأن هذه الأدوية في جميع الحالات تمثل خطرا كبيرا، من حيث طريقة الحفظ غير المطابقة للمواصفات، مع ضرورة توعية المواطن بمخاطر تلك الأدوية وكونها خالية من الباركود وتاريخ الإنتاج والصلاحية، لضمان سلامتها".. حسبما أوضحت عضو البرلمان.



أدوية مغشوشة



فيما أوضح ياسر السيد صيدلي، أن أغلب الأدوية التي تباع بالأرصفة، أما مغشوشة أو منتهية الصلاحية "المفروض التفتيش الصيدلي ومباحث التموين يعملوا حملات لضبطها قبل ما توصل للمستهلك، وكمان المفروض يتم التأكد من إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية والتأكد من عدم تسربها للأسواق".



المواطن مضطر



"المواطن مضطر أن يشتري دواء الضغط او السكر بجنيهان، حتى لو منتهي الصلاحية، لان ميقدرش يشتري الدواء المطابق، عشان كدا أغلب ادوية الرصيف بتلاقيها في أماكن فقيرة للغاية والناس ظروفها صعبة" حسبما أوضح.



مبادرات للفقراء



وتابع "في مبادرات الآن تجميع الأدوية المستعملة من المستهلك وبيعها للمحتاجين، وأصبح هناك صيدليات معنية بهذا الشأن، واتمنى تعميم الفكرة بالمناطق الفقيرة والمعدومة، وايضا فكرة تقسيط الأدوية، مراعاة لظروف الفقراء".



مخاطرها



وحول مخاطر الأدوية المنتهية الصلاحية أفاد "الدواء المنتهي الصلاحية لا يوفر للمريض الفائدة المرجوة، كما أنه بعد انتهاء صلاحيته يتحول وينتج عن ذلك مركبات سامة يمكن أن تسبب للمستهلكين آثار جانبية غير مقصودة، وقد يهدد حياة المرضى و يعرضها للمخاطر".



حفظ الأدوية



ولهذا ينصح بأن يتم حفظ جميع الأدوية في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية، وبمكان جاف بعيدا عن الشمس، ومراجعة النشرة قبل الاستهلاك، حسبما نصح الصيدلي.



حجم "الهالك"



وهو ما أكده أيضا محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، خلال تصريحات صحفية، أنه لابد من التعامل مع تلك الجهات لانها تبيع ادوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وغير مصرح ببيعها "هناك أدوية بمبلغ 650 مليون جنيه في الصيدليات منتهية الصلاحية وبالتالي البعض يلجأ لبيعها، وهم دخلاء ليس لهم علاقة بالمهنة".



عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول المواطنون صورا لباعة بالأسواق الشعبية، يفترشون الأرصفة، ليقوموا ببيع الأدوية المستعملة والمنتهية الصلاحية للمارة، وحسب ما تداول أن تلك الصور أمام بعض محطات المترو بالأماكن الشعبية والأسواق الشعبية كسوق الجمعة بالإمام الشافعي.الأمراض المزمنة