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برلمان

برلمانى يطالب بإزالة المعوقات امام المستثمرين بالمناطق اللوجيستية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
النائب عصام الفقي
النائب عصام الفقي
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أسامة علي
قال النائب عصام الفقى امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة بدأت منذ عامين فى انشاء المناطق اللوجيستية، لتوفير السلع للمواطنيين بأسعار مناسبة من خلال القضاء على الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أنها توفر فرص العمل أيضا.

وأضاف عصام الفقى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أنه جارى انشاء منطقة لوجيستية فى دمنهور على مساحة 100 فدان،وتم طرح العديد من الاراضى للشركات المنتجة لاقامة مشاريعها،مطالبا بضرورة ان يكون هناك مرونة فى منح التراخيص للشركات المنتجة كلا حسب منتجها، إضافة إلى طرح اسعار معقولة لأراضى.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ضرورة ازالة اى معوقات تواجه المستثمرين وتوصيل كافة المرافقة المطلوبة لسرعة اتمام مشاريعهم.

كان إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن المناطق اللوجيستية قادرة على تخزين واستيعاب سلع تقدر بـ 70 ألف سلعة.

وأردف ابراهيم العشماوي: "نستهدف أن يكون لدينا 54 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية خلال الـ5 سنوات القادمة، وتم تنفيذ 2 منطقة لوجيستية وجار العمل على 8 مناطق لوجيستية في المستقبل القريب".
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