ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أسطول طيران.. الإمارات تشتري 50 طائرة إيرباص بـ16 مليار دولار.. تفاصيل

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:06 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
أعلنت طيران الإمارات، اليوم الاثنين، أنها قدمت طلبًا مؤكدًا لشراء 50 طائرة إيرباص إيه 350 في صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار دولار بالأسعار الرسمية.

وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مقابلة مع "العربية"، أن الطائرات الجديدة من طراز A350 تتمتع بتكنولوجيا جديدة كما أنه من الممكن أن تخدم وجهات بعيدة تصل إلى 15 ساعة طيران متواصلة.

وكشف، في مقابلة مع العربية، عن اهتمام طيران الإمارات بطائرات بوينج من طراز 777X.

وقال: "نخطط لإطلاق الخدمة المميزة للدرجة السياحية الصيف المقبل".

أمّا على صعيد أرباح الشركة، أشاد الشيخ أحمد بالنتائج الإيجابية في أول 6 أشهر من السنة، قائلا :" حققنا أرباحا جيدة هذا العام في ظل ظروف اقتصادية صعبة".

ويمثل الاتفاق، الذي جرى توقيعه في معرض دبي الجوي، نسخة نهائية ومعدلة من اتفاق أولي لشراء 40 طائرة إيه330 نيو و30 طائرة إيه350، في صفقة كانت معلقة منذ بداية العام.

وأشارت طيران الإمارات إلى أنها مازالت في مفاوضات مع بوينج بشأن طلبية محتملة لشراء 40 طائرة 787 دريملاينر.

وفي سياق متصل، نوهت مصادر بقطاع الطيران بأن طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي تقترب من اتفاق اليوم الاثنين للانتهاء من جزء على الأقل من طلبية أولية لعدد 70 طائرة عريضة البدن من إيرباص الأوروبية.

وأحجمت الشركتان عن التعليق.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

مستنينكم.. رمضان صبحي يوجه رسالة قوية لـ الجماهير المصرية

حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه.. الإفتاء تجيب بالأدلة

الأهلي يطارد شائعات أكرم توفيق وحمدي فتحي والتجديد للرباعي

لا تخرج من الإسلام .. ماذا قال شيخ الأزهر عن خلع المرأة للحجاب؟ فيديو

أغانى يحبها الهضبة عمرو دياب .. تفاصيل

الحكم على رانيا يوسف في سب خالد يوسف 30 نوفمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. طعمية عدس وبطاطس كروكيت وسلطة كول سلو

لكل اسم حكاية | سفينة إنجليزية غارقة برأس محمد تتحول لـ متحف حربي في الأعماق

بعد غياب.. مي عز الدين تظهر في إطلالة تكشف خسارة وزنها