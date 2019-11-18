أسطول طيران.. الإمارات تشتري 50 طائرة إيرباص بـ16 مليار دولار.. تفاصيل

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الاثنين، أنها قدمت طلبًا مؤكدًا لشراء 50 طائرة إيرباص إيه 350 في صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار دولار بالأسعار الرسمية.



وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مقابلة مع "العربية"، أن الطائرات الجديدة من طراز A350 تتمتع بتكنولوجيا جديدة كما أنه من الممكن أن تخدم وجهات بعيدة تصل إلى 15 ساعة طيران متواصلة.



وكشف، في مقابلة مع العربية، عن اهتمام طيران الإمارات بطائرات بوينج من طراز 777X.



وقال: "نخطط لإطلاق الخدمة المميزة للدرجة السياحية الصيف المقبل".



أمّا على صعيد أرباح الشركة، أشاد الشيخ أحمد بالنتائج الإيجابية في أول 6 أشهر من السنة، قائلا :" حققنا أرباحا جيدة هذا العام في ظل ظروف اقتصادية صعبة".



ويمثل الاتفاق، الذي جرى توقيعه في معرض دبي الجوي، نسخة نهائية ومعدلة من اتفاق أولي لشراء 40 طائرة إيه330 نيو و30 طائرة إيه350، في صفقة كانت معلقة منذ بداية العام.



وأشارت طيران الإمارات إلى أنها مازالت في مفاوضات مع بوينج بشأن طلبية محتملة لشراء 40 طائرة 787 دريملاينر.



وفي سياق متصل، نوهت مصادر بقطاع الطيران بأن طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي تقترب من اتفاق اليوم الاثنين للانتهاء من جزء على الأقل من طلبية أولية لعدد 70 طائرة عريضة البدن من إيرباص الأوروبية.



وأحجمت الشركتان عن التعليق.