شيراز الإيرانية تشتعل.. أنباء عن مقتل ضابطين.. ومتظاهرون يحرقون مكتب ممثل المرشد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضابطين في الحرس الثوري قتلوا في مدينة شيراز، خلال المظاهرات التي تشهد المدينة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.



وقال نشطاء إيرانيون إن قيادي بالحرس الثوري هو من فتح النار على الضابطين، بعد أن آمرا الوحدات بفتح النار على المتظاهرين.



وشهدت مدينة شيراز جنوب إيران اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.



وأضرم المتظاهرون النار في مكتب ممثل المرشد علي خامنئي في شيراز.



وأظهرت مقاطع فيديو تفريق قوات الأمن لتظاهرة في ميدان زند بمدينة شيراز.