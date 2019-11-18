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أخبار البلد

4 أهداف تسعى غرفة المنشآت الفندقية لتحقيقها.. تعرف عليها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:38 م
المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية
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محمد الاسكندرانى
كشف مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية برئاسة ماجد فوزى عن ما تخطط الغرفة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

يرصد "صدى البلد" 4 أهداف تسعى غرفة الفنادق لتحقيقها، وتتمثل فى التالى:

1-النهوض بمستوى الخدمة بالفنادق وما يستتبعه من ارتفاع متوسط الدخل السياحي لمصر
2-استحداث وتطوير أنماط سياحية جديدة مثل السياحة الاستشفائية والسياحة البيئية
3-زيادة المناطق السياحية الجاذبة لحركة السياحة عبر تطوير البنية التحتية
4-منح تسهيلات فى المناطق الجديدة منها إعفاءات ضريبية ومد البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى
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