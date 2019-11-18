4 أهداف تسعى غرفة المنشآت الفندقية لتحقيقها.. تعرف عليها

كشف مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية برئاسة ماجد فوزى عن ما تخطط الغرفة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.



يرصد "صدى البلد" 4 أهداف تسعى غرفة الفنادق لتحقيقها، وتتمثل فى التالى:



1-النهوض بمستوى الخدمة بالفنادق وما يستتبعه من ارتفاع متوسط الدخل السياحي لمصر

2-استحداث وتطوير أنماط سياحية جديدة مثل السياحة الاستشفائية والسياحة البيئية

3-زيادة المناطق السياحية الجاذبة لحركة السياحة عبر تطوير البنية التحتية

4-منح تسهيلات فى المناطق الجديدة منها إعفاءات ضريبية ومد البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى