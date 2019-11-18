ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

برنامج It`s showtime في تغطية خاصة لموسم الرياض

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل
يواصل برنامج It`s showtime تغطيته لأهم الفعاليات والاحداث العالمية التي تشغل الوسط الفني، وكان آخرها فعاليات موسم الرياض التي تقام من ١٣ أكتوبر لمنتصف ديسمبر. ومن المقرر ان يعرض البرنامج مساء اليوم الاثنين حلقة كامله عن الفعاليات، ورافق البرنامج ابطال مسرحية " الملك لير " للمنتج مجدي الهواري ومن بطولة العملاق يحيى الفخراني ونضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي وإخراج تامر كرم، اثناء تقديمهم العروض خلال موسم الرياض والتي لاقت حضورا جماهيريا واقبالا كبيرا من الشعب السعودي علي مدار خمسة أيام.

كذلك حفل الشاب خالد وشون بول الذي أقيم على مسرح محمد عبده بحضور جماهيري تجاوز ٢٠ ألف متفرج، وكان للبرنامج لقاء خاص مع الشاب خالد تحدث خلاله عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي لأول مرة في الرياض وعلى أرضهم.

حفلات شركة روتانا التي تقيم حفلي طرب بالأسبوع كان لها نصيب الأسد من خلال حفلة الأمير " سهم " والتي شارك فيها خمسة من اهم نجوم الوطن العربي هم الفنانة اصالة وماجد المهندس ورابح صقر واميمة طالب واسماعيل مبارك وأقيمت أيضا على مسرح محمد عبده، كذلك الحفل الذي أقيم علي مسرح الملك فهد وأحياه داليا مبارك وخالد عبد الرحمن وعبد الله الرويشد ، هذا بخلاف تغطيته لاهم الانشطة والفعاليات التي تقام في منطقه وينتر لاند او البوليفار.

برنامج شوتايم يعرض من السبت الي الثلاثاء في ١٠:٣٠ مساءً ومن تقديم مها الصغير ودينا حويدق وإخراج اسلام البولاقي ورئيس تحرير عبير شورة.
برنامج It`s showtime في تغطية خاصة لموسم الرياض
AdvertisementS

ترشيحاتنا

وفر في استهلاك الكهرباء.. هذه الأمور تمنع زيادة الفاتورة

مصطفى محمد يتمسك بـ3 ملايين دولار كشرط جزائي لتعديل عقده مع الزمالك

قاتل شهيد الشهامة.. أمن المنوفية يكشف موعد ترحيل محمد راجح إلى سجن عمومي

سياسة خبيثة .. إيران تسعى لصنع قنبلة نووية للوقيعة بين دولتين

أنضف شخصية.. شاهد | حازم إمام فى الجيم

مشاكل بالجملة.. وائل جمعة يهاجم لاعبي منتخب مصر ويقدم حلا لـ الكرة المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. طعمية عدس وبطاطس كروكيت وسلطة كول سلو

لكل اسم حكاية | سفينة إنجليزية غارقة برأس محمد تتحول لـ متحف حربي في الأعماق

بعد غياب.. مي عز الدين تظهر في إطلالة تكشف خسارة وزنها