برنامج It`s showtime في تغطية خاصة لموسم الرياض

يواصل برنامج It`s showtime تغطيته لأهم الفعاليات والاحداث العالمية التي تشغل الوسط الفني، وكان آخرها فعاليات موسم الرياض التي تقام من ١٣ أكتوبر لمنتصف ديسمبر. ومن المقرر ان يعرض البرنامج مساء اليوم الاثنين حلقة كامله عن الفعاليات، ورافق البرنامج ابطال مسرحية " الملك لير " للمنتج مجدي الهواري ومن بطولة العملاق يحيى الفخراني ونضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي وإخراج تامر كرم، اثناء تقديمهم العروض خلال موسم الرياض والتي لاقت حضورا جماهيريا واقبالا كبيرا من الشعب السعودي علي مدار خمسة أيام.



كذلك حفل الشاب خالد وشون بول الذي أقيم على مسرح محمد عبده بحضور جماهيري تجاوز ٢٠ ألف متفرج، وكان للبرنامج لقاء خاص مع الشاب خالد تحدث خلاله عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي لأول مرة في الرياض وعلى أرضهم.



حفلات شركة روتانا التي تقيم حفلي طرب بالأسبوع كان لها نصيب الأسد من خلال حفلة الأمير " سهم " والتي شارك فيها خمسة من اهم نجوم الوطن العربي هم الفنانة اصالة وماجد المهندس ورابح صقر واميمة طالب واسماعيل مبارك وأقيمت أيضا على مسرح محمد عبده، كذلك الحفل الذي أقيم علي مسرح الملك فهد وأحياه داليا مبارك وخالد عبد الرحمن وعبد الله الرويشد ، هذا بخلاف تغطيته لاهم الانشطة والفعاليات التي تقام في منطقه وينتر لاند او البوليفار.



برنامج شوتايم يعرض من السبت الي الثلاثاء في ١٠:٣٠ مساءً ومن تقديم مها الصغير ودينا حويدق وإخراج اسلام البولاقي ورئيس تحرير عبير شورة.