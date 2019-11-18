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رياضة

حسام البدري يشعل السوشيال ميديا ويتصدر تويتر بعد تعادل المنتخب مع جزر القمر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:04 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسام البدري، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد تعادل المنتخب المصري الكبير مع منتخب جزر القمر بتصفيات بطولة أمم إفريقيا.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :

‏‎#حقيقة_اليوم...
الدولي غير الدوري .. يا كابتن
‎#منتخب_مصر
‎#حسام_البدري

اتمنى التقييم للكابتن حسام البدري يكون محايد وبأنصاف للحق والباطل نحمل المدير الفني كل شيء دون النظر إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك من ضمن الأسباب اللجنة المؤقتة المرتعشة ودورها الأساسي في وصول المنتخب الأول لما نحن فيه الآن.

زي النهاردة الأهلي قدم أفضل مباراة في كرة القدم. 
تحت قيادة حسام البدرى وتوج بلقب دورى ابطال افريقيا 2012 اااه أفضل مباراة 👌🔥♥♥

‏عملت حركة حلوه قوي علشان استمتع بمباراة ‎#منتخب_مصر وجزر القمر ..
أول حاجة كتمت الصوت علشان ما أسمعش صوت المعلق وهو بيشتكي من الأداء ...
تاني حاجه ضلمت الشاشة خالص علشان ما شوفش حسام البدري كل شويه هو واللعيبة وأدائهم.

‏من المنتخب المصري الأولمبي إلى منتخب البدري.... استرجلوا يرحمكم الله.... رفقا بالمصريين..... وحسبي الله ونعم الوكيل ‎#حسام_البدري

‏‎#مصر_كينيا
الله عليك يافخر التدريب ياجوارديولا العرب ‎#حسام_البدري.

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