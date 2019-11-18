فايلر يركز على تدريبات الكرة .. تقسيمة قوية في مران الأهلي اليوم

ركز رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف.



وأجرى المدير الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين، وحرص على الحديث مع اللاعبين ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات في حضور المترجم، وذلك قبل اداء بعض الجمل الخططية الخاصة بالمواقف الدفاعية والهجومية.



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن بطولة الدوري قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي على استاد رادس يوم 29 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.