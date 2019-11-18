رئيس جمعية مستثمري الغاز: سداد 80% من ديون الشركات المستثمرة في مصر

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك شركتين أمريكيتين كبار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول عادتا لضخ استثمارات في مصر.



وأضاف محمد سعد الدين في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إدخال شركات جديدة للاستثمار في مصر والتنقيب عن الغاز هي خطوة للأمام وتعطي مصداقية لأداء وزارة البتول وسياسة القيادة السياسية في الاستثمارات البترولية.



وتابع محمد سعد الدين: "قمنا بسداد 80% من نسبة الديون التي كانت تقدر بـ6 مليارات دولار للشركات المستثمرة في مصر وهذا أعطى مصداقية كبيرة لتلك الشركات لإعادة الاستثمار في مصر لجذب شركات جديدة".



وأكمل محمد سعد الدين: "مصر بها سوق واعد كي تكون مركزا إقليميا للغاز، وإنتاجنا يصل لـ7.2 مليار قدم من الغاز ونستهلك 6 مليارات قدم ولدينا اكتفاء ذاتي من الغاز بـ2 مليار قدم من الغاز يتم تصديرها للخارج".

