الادريسى: اتفاقية التعاون الجمركى بين مصر وأمريكا تساهم فى ارتفاع معدلات التبادل التجارى

قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى،قرب دخول اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة أمر غاية الاهمية يستهدف، رفع معدلات التبادل التجارى بين الدولتين.



وأضف الادريسى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"الاقتصاد الامريكى أقوى اقتصاد عالمي وبالتالى العوائد الاقتصادية على الاقتصاد المصرى ستكون كبيرة للغاية، حال استطاعت الدولة تطوير الصناعة وتصدير منتج ذو قدرات تنافسية عالية، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على جودة المنتجات المصرية.



واشار الخبير الاقتصادى، إلى ان دخول استثمارات اجنبيه يعنى نقل تكنولوجيا التصنيع وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعات.



وأعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ، أنه جارٍ الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.



جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع مساعد وزير التجارة الأمريكي إيان ستيف والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية، وممثلي 110 شركات أمريكية في مختلف المجالات؛ للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.