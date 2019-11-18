انطلاق الفوج الرابع من شباب جامعة السويس لزيارة الشركة العربية للطاقة المتجددة

انطلق الفوج الرابع من طلاب جامعة السويس لزيارة الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار مبادرة (كل يوم جديد) التى تنظمها الوزارة لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى.



وأكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية هذه المبادرة، والتي تسعى الوزارة من خلالها بتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.



ومن جانبه حرص المهندس أشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث تم استعراض المشروعات التنموية التي تنفذها الشركة، وكذلك اصطحب الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل الشركة؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج.



وأكد أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارات، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع؛ لتعريف طلاب الجامعات المصرية بطبيعة تلك المشروعات، وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك إطلاعهم على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات.



وتفقد الطلاب الورش الإنتاجية للشركة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات شمسية كبيرة القدرة، وكذلك الألواح الشمسية، ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية، وأشاد الطلاب بما تمتلكه من كوادر فنية، وخبرات متميزة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع، معربين عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.



جدير بالذكر أنه تم تأسيس ”الشركة العربية للطاقة المتجددة” فى يوليه 2013، لدعم وزيادة نشاط الهيئة العربية للتصنيع فى هذا المجال، حيث تعمل الشركة فى مجال تصنيع وتوريد وتركيب معدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة "رياح وشمس"، كما تقوم بتقديم منتجاتها من الألواح الشمسية ونظم الطاقة الشمسية لعملائها داخل مصر وخارجها، كما حصلت الشركة على العديد من الشهادات منها: شهادة اعتماد للألواح الشمسية المنتجة، وشهادة الجودة ISO 9001/2015 – ISO 14001/2015.