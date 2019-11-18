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برلمان

الإدريسى: المناطق اللوجيستية تتيح السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:11 م
الدكتور على الادريسى
الدكتور على الادريسى
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أسامة علي
قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى إن المناطق اللوجيستية التى تنشئها الدولة هي مناطق لتقديم خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة له لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتشتمل على أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، ومنافذ بيع للمصانع المجاورة.

وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المناطق اللوجيستية التى بدأت الدولة تنشئها منذ عامين غاية الأهمية؛ لأنها ترفع القيمة الاقتصادية للمناطق التي تنشئ بها، كما أنها تسهم فى نهوض منظومة التجارة الداخلية، وتطوير البنية التحتية لها، بما يعمل على تفادى الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم فى إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الخبير الاقتصادى ضرورة، إتاحة الفرص الاستثمارية بشفافية تامة ومنح الأولوية للمستثمرين الذين يقدمون أعلى الأسعار للحصول على حق الانتفاع بالأراضي، ليكون هناك توازن بين تحقيق الحكومة لأقصى استفادة ممكنة وعدم المغالاة على المستثمرين ايضا.

كان إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن المناطق اللوجيستية قادرة على تخزين واستيعاب سلع تقدر بـ 70 ألف سلعة.

وأردف ابراهيم العشماوي: "نستهدف أن يكون لدينا 54 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية خلال الـ5 سنوات القادمة، وتم تنفيذ 2 منطقة لوجيستية وجار العمل على 8 مناطق لوجيستية في المستقبل القريب".
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