أحمد موسى: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المستشار عمر مروان في ل لقاء بعد عودته من جنيف تحدث معنا عن كل شيء يتعلق بحقوق الإنسان في مصر .



وتابع الإعلامي أحمد موسى، :" تحدث المستشار عمر مروان عن القضية 173 المتهم فيها جمال عيد ومجموعة أخرى من الممولين"، مضيفا:" المستشار عمر مروان تحدث معنا بوضوح عن وفاة محمد مرسي ووضع السجناء داخل السجون".