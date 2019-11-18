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أحمد موسى: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:17 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المستشار عمر مروان في ل لقاء بعد عودته من جنيف تحدث معنا عن كل شيء يتعلق بحقوق الإنسان في مصر .

وتابع الإعلامي أحمد موسى، :" تحدث المستشار عمر مروان عن القضية 173 المتهم فيها جمال عيد ومجموعة أخرى من الممولين"، مضيفا:" المستشار عمر مروان تحدث معنا بوضوح عن وفاة محمد مرسي ووضع السجناء داخل السجون".
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