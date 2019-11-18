أحمد موسى: لم يعترض أحد على تقرير مصر حول حقوق الإنسان لهذا السبب

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عقب قيام مصر بعرض تقريرها عن حقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولم يعترض أحد عما عرضته مصر لأننا عرضنا الحقائق بالأدلة والمستندات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة المصرية دولة كبيرة والمستشار عمر مروان عرض تقرير مصر في حقوق الإنسان أما المجلس الدولي لحقوق الإنسان بكل شفافية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، :" تحدث عمر مروان عما قامت به مصر في ملف حقوق الإنسان للمصريين وما تحقق على أرض الواقع، كما تحدث عن التظاهر، والجهة المختصة بإصدار تصاريح التظاهر".

