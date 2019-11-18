نور القلب.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



وعلقت كندة علوش على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "والنور الذي في العين فليس إلا أثرًا من نور القلب.. وأما النور الذي في القلب فهو من نور الله 😍 #جلال_الدين_الرومي".



وظهرت كندة علوش وجاكيت باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيط وناعمة للغاية، وهو ما أبرز من انوثتها يتناسب مع إطلالتها.



واختارت كندة علوش بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر الأسود، والماسكارا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



ولم تتكلف كندة علوش في ارتداء الاكسسورات، حيث اختارت قلادة باللون الذهبي الناعمة، والتي أكملت وأبرزت من إطلالتها، وإليكم الصور التي قامت بنشرها..