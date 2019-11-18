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رياضة

أبوجريشة يعلن قائمة الفيوم لمواجهة شبان قنا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:44 م
فريق الفيوم
فريق الفيوم
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رباب الهوارى
أعلن محمد محسن أبوجريشة المدير الفنى لفريق الفيوم، عن ضم 18 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة شبان قنا غدا في خامس جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وجاءت القائمة كالتالى:
أحمد البحيرى - إسلام ريشه - محمود الحسينى - احمد زكى - جابر جابر - كريم سيد - أحمد سعد - عمرو الفيومى - أحمد قمحه - أحمد تيمور - أحمد عماد ضبش - أيمن شوقى - محمد رفعت - عصام عمران -
أحمد عبدالباقى - كريم الشافعى - أدهم حسن - عمرو الفيومى.

ويدخل الفيوم اللقاء محتلا المركز السابع برصيد أربع نقاط، بينما يحتل شبان قنا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
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