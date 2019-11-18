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أحمد موسى يشيد بتغطية حوار ياسر رزق خاصة موقع صدى البلد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:38 م
حوار ياسر رزق مع
حوار ياسر رزق مع أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكاتب الصحفي ياسر رزق كان ضيفا على البرنامج بالأمس الأحد، وتحدث في العديد من الملفات والقضايا المهمة التي تمر بها مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تابعت ردود الأفعال في الداخل والخارج، وكان هناك اهتمام إعلامي ضخم بالحوار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "هناك مواقع نشرت 7 و8 أخبار من حوار ياسر رزق"، كما أبرز الإعلامي أحمد موسى تغطية موقع صدى البلد الإخباري.
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