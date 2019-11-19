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اقتصاد

ارتفاع احتياطي ذهب مصر لـ3.21 مليار دولار في سبتمبر الماضي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
انخفض احتياطي مصر من الذهب بنهاية سبتمبر الماضي إلي 3.21 مليار دولار مقابل 3.324 مليار دولار في أغسطس السابق له بتراجع بلغ 113 مليون دولار، ومقارنة بـ 3.1 مليار دولار في يوليو 2019 بزيادة بلغت 110 مليون دولار.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي النقدي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري يكفي احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية و المواد الخام لأكثر من 8 شهور علي التوالي.

وأوضح التقرير أن احتياطي مصر من العملات الأجنبية ارتفع إلي 41.55 مليار دولار في سبتمبر الماضي مقابل 41.2 مليار دولار في أغسطس السابق له ومقارنة بـ 41.413 مليار دولار في يوليو من نفس العام.

ووصلت أرصدة وحدات السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي بـ 355 مليون دولار مقابل 367 مليون دولار في أغسطس 2019 مقارنة بـ 443 مليون دولار في يوليو السابق.
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