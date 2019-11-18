الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف يكشف حقيقة استقالته من المسرح القومي

أعلن الفنان أحمد شاكر، عن استقالته من المسرح القومي بسبب نص مسرحية المتفائل؛ والتي يقوم يقدمها سامح حسين وسهر الصايغ.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد على، أنه استشعر أن هناك وصاية على المسرح القومي لعدم قدرته رفض عرض المسرحية أو مد عرض أي مسرحية؛ وردد: «استشعرت أني لم أستطع القيام بمهام صلاحياتي كمدير للمسرح القومي، فحزنت جدا من ذلك».



وتابع شاكر: «فوجئت أنا والعاملون بالمسرح وفريق عمل المسرحية بعدم اعتماد المد من قبل رئيس البيت الفني».