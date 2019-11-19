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بديل غير متوقع لـ أحمر الشفاة .. 10 فوائد غريبة لـ الليمون

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
فوائد الليمون
فوائد الليمون
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أسماء عبد الحفيظ
يعلم كثير من الأشخاص فوائد الليمون الصحية للجسم، فضلا عن استعماله في كثير من الأمور المتعلقة بالتنظيف فى المنزل ، لكن يظل هناك بعض الاستخدامات لليمون لا يعلمها كثيرين ، من أبرزها أنه بمثابة أحمر الشفاة.

كشف موقع power of positivity بعض حقائق عن الليمون لم تعرف من قبل وهي أن الليمون واحد من أفضل سبعة مصادر للبوتاسيوم في الطبيعة، والبوتاسيوم هو معدن يعزز التفكير الواضح ويساعد في تطبيع ضغط الدم وعندما يقترن بالصوديوم فيمكنه تنظيم توازن الماء في الجسم.

- ومن المعروف أن الليمون يعمل كطارد للحشرات.
- غرغرة مع عصير ليمونة واحدة بالإضافة إلى كمية مساوية من الماء الساخن لغسيل الفم كمضاد للبكتيريا.
- ملعقة طعام من عصير الليمون الطازج تحتوي على 4 سعرات حرارية فقط.
- جلب كريستوفر كولومبوس أشجار الحمضيات إلى هايتي في عام 1493.
- يمكن أن تنمو أشجار الليمون حتى يصل طولها إلى 20 قدمًا.
- العصر الفيكتوري، كانت أشجار الليمون علامة على الثروة والمكانة.
- يمكن لأشجار الليمون المزروعة بالكامل إنتاج ما يصل إلى 600 رطل من الليمون سنويًا.
- استخدم أصحاب الموضة من عصر النهضة عصير الليمون لاحمرار شفاههم.
- تختار الماشية أكل الليمون بدلا من البرتقال والجريب فروت والتفاح والخوخ.

وأكد الموقع أنه في الوقت الذي يعود فيه العديد من الناس إلى تناول الطعام الطبيعي الصحي الذي يغذي أجسادهم لا يوجد طعام لإضافته إلى خطة التغذية أفضل من الليمون، وأضاف الموقع أن الليمون بمثابة مضاد حيوي طبيعي للإنسان .
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