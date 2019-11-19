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مرأة

بـ 2 جنيه فقط .. طريقة إحمرار وترطيب الشفاه طول فترة الشتاء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:08 ص
بجنيهين فقط ..حيلة
بجنيهين فقط ..حيلة عجيبة لأحمرار وترطيب الشفاة طول فترة الش
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أسماء عبد الحفيظ
لم يتبق على فصل الشتاء سوى أيام قليلة، وتقع العديد من الفتيات والسيدات فى مشكلة جفاف الشفاه وانشقاقها وهو ما يشعرهن بالحرج الشديد.

فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال حل سحرى لن يكلفك سوى جنيهين لجعل شفاهك وردية وملمسها ناعم طول فترة الشتاء .

كشفت خبيرة التجميل حنان الديب عن وصفة سحرية لترطيب الشفاة وأعطائها اللون الوردى ،وهى عبارة عن :

جل الألوفيرا 
باستخدام الألوفيرا يمكنك الحفاظ على شفتيكِ لينة ووردية بشكل طبيعى وبسبب خصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن يساعد على تحفيز خلايا الجلد الجديدة كما يمنع تأثير الشمس الضار على الشفتين.

جل الألوفيرا
ولاستخدامه خذي القليل من جل الألوفيرا ودلكى شفتيكِ به واتركيه ليلة كاملة ثم اغسلى شفتيكِ بالماء البارد.
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