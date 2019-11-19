توقف عنها فورا.. 10 عادات خاطئة تسبب مشاكل فى الظهر

يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام الظهر، وكأنه أصبح مرض العظام والمفاصل وآلام العمود الفقرى مرض العصر ، ويجهل البعض ،عادات خاطئة يتبعونها تسبب لهم مشاكل فى الظهر .



وحذر الدكتور أشرف أسماعيل " استشارى جراحات العمود الفقرى من بعض العادات الخاطئة التي تسبب مشاكل وآلام فى الظهر ،على الأشخاص التوقف عنها فورا لأنها تسبب آلام ومعاناة فى الظهر وهذه العادات تشمل الأتي :





الحركة والموقف

آلام الظهر يمكن أن تنجم أيضا عن بعض الأنشطة اليومية أو سوء الموقف.



الامثله تشمل:



التواء

السعال أو العطس

شد عضلي

الإفراط في التمدد

الانحناء لفترات طويلة

دفع أو سحب أو رفع أو حمل شيء ما

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

شد الرقبة للأمام ، مثل القيادة أو استخدام الكمبيوتر

جلسات قيادة طويلة دون انقطاع ، حتى عندما لا يكون مثنيًا

النوم على مرتبة لا تدعم الجسم وتبقي العمود الفقري مستقيمًا



أسباب أخري لآلآم الظهر :

بعض الحالات الطبية يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر.



متلازمة Cauda equina: الخيول cauda هي مجموعة من جذور الأعصاب الشوكية التي تنشأ من الطرف السفلي من الحبل الشوكي. تتضمن الأعراض ألمًا خفيفًا في أسفل الظهر والأرداف العلوية ، بالإضافة إلى تنميل في الأرداف والأعضاء التناسلية والفخذين. هناك في بعض الأحيان اضطرابات وظيفة الأمعاء والمثانة.



السرطان في العمود الفقري: A ورم في العمود الفقري تسبب فى ضغط على الأعصاب، مما أدى إلى آلام الظهر.



عدوى العمود الفقري: قد تكون هناك حمى ونعومة ، فى منطقة دافئة في الظهر بسبب إصابة في العمود الفقري.



التهابات أخرى: مرض التهاب الحوض أو المثانة أو التهابات الكلى قد يؤدي أيضًا إلى ألم في الظهر.



اضطرابات النوم: الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم هم أكثر عرضة لتجربة آلام الظهر ، مقارنة مع الآخرين.



القوباء المنطقية: العدوى التي يمكن أن تؤثر على الأعصاب قد تؤدي إلى آلام الظهر. هذا يعتمد على تأثر الأعصاب .



عوامل الخطر لآلآم الظهر :



ترتبط العوامل التالية بزيادة خطر الإصابة بألم أسفل الظهر:



الأنشطة المهنية

حمل

نمط الحياة المستقرة

سوء اللياقة البدنية

كبار السن

السمنة والوزن الزائد

التدخين

ممارسة الرياضة البدنية الشاقة أو العمل ، خاصة إذا تم القيام به بشكل غير صحيح



عوامل وراثية

الحالات الطبية، مثل التهاب المفاصل و السرطان

آلام أسفل الظهر أثبتت العديد من الدراسات ألى أن النساء أكثر عرضه للأصابة بآلام الظهر من الرجال ،وذلك بسبب العوامل الهرمونية ،والأجهاد ،والقلق، واضطرابات المزاج .