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توقف عنها فورا.. 10 عادات خاطئة تسبب مشاكل فى الظهر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
توقف عنها فورا ..10
توقف عنها فورا ..10 عادات خاطئة تسبب مشاكل فى الظهر
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أسماء عبد الحفيظ
يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام الظهر، وكأنه أصبح مرض العظام والمفاصل وآلام العمود الفقرى مرض العصر ، ويجهل البعض ،عادات خاطئة يتبعونها تسبب لهم مشاكل فى الظهر .

وحذر الدكتور أشرف أسماعيل " استشارى جراحات العمود الفقرى من بعض العادات الخاطئة التي تسبب مشاكل وآلام فى الظهر ،على الأشخاص التوقف عنها فورا لأنها تسبب آلام ومعاناة فى الظهر وهذه العادات تشمل الأتي :


الحركة والموقف
آلام الظهر يمكن أن تنجم أيضا عن بعض الأنشطة اليومية أو سوء الموقف.

الامثله تشمل:

التواء
السعال أو العطس
شد عضلي
الإفراط في التمدد
الانحناء لفترات طويلة
دفع أو سحب أو رفع أو حمل شيء ما
الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة
شد الرقبة للأمام ، مثل القيادة أو استخدام الكمبيوتر
جلسات قيادة طويلة دون انقطاع ، حتى عندما لا يكون مثنيًا
النوم على مرتبة لا تدعم الجسم وتبقي العمود الفقري مستقيمًا

أسباب أخري لآلآم الظهر :
بعض الحالات الطبية يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر.

متلازمة Cauda equina: الخيول cauda هي مجموعة من جذور الأعصاب الشوكية التي تنشأ من الطرف السفلي من الحبل الشوكي. تتضمن الأعراض ألمًا خفيفًا في أسفل الظهر والأرداف العلوية ، بالإضافة إلى تنميل في الأرداف والأعضاء التناسلية والفخذين. هناك في بعض الأحيان اضطرابات وظيفة الأمعاء والمثانة.

السرطان في العمود الفقري: A ورم في العمود الفقري تسبب فى ضغط على الأعصاب، مما أدى إلى آلام الظهر.

عدوى العمود الفقري: قد تكون هناك حمى ونعومة ، فى منطقة دافئة في الظهر بسبب إصابة في العمود الفقري.

التهابات أخرى: مرض التهاب الحوض أو المثانة أو التهابات الكلى قد يؤدي أيضًا إلى ألم في الظهر.

اضطرابات النوم: الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم هم أكثر عرضة لتجربة آلام الظهر ، مقارنة مع الآخرين.

القوباء المنطقية: العدوى التي يمكن أن تؤثر على الأعصاب قد تؤدي إلى آلام الظهر. هذا يعتمد على تأثر الأعصاب .

عوامل الخطر لآلآم الظهر :

ترتبط العوامل التالية بزيادة خطر الإصابة بألم أسفل الظهر:

الأنشطة المهنية
حمل
نمط الحياة المستقرة
سوء اللياقة البدنية
كبار السن
السمنة والوزن الزائد
التدخين
ممارسة الرياضة البدنية الشاقة أو العمل ، خاصة إذا تم القيام به بشكل غير صحيح

عوامل وراثية
الحالات الطبية، مثل التهاب المفاصل و السرطان
آلام أسفل الظهر أثبتت العديد من الدراسات ألى أن النساء أكثر عرضه للأصابة بآلام الظهر من الرجال ،وذلك بسبب العوامل الهرمونية ،والأجهاد ،والقلق، واضطرابات المزاج .
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