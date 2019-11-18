طائرة سموحة رجال تفوز على الطيران 3 - 1

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادى سموحة على نظيره الطيران 1/3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باتحاد الشرطة ضمن مباريات ذهاب الدور النهائي في بطولة الدوري الممتاز .



وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة للفريق السكندرى فى الدور النهائي وسبق له الفوز في الثلاث مباريات السابقة على كل من : سبورتنج ، القناة ، طنطا .



يضم فريق سموحة كلا من : خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف ، محمد أبو ريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا .



يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مديرا فنيا، مصطفى القاضى مدربا عاما ، أحمد التمامى محللا تقنيا ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم بكر مدرب لياقة بدنية ، ابراهيم جمعه أخصائى تأهيل ، رجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .